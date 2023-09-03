Bilecik Belediyesi'nden sünnet şöleni

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi tarafından toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Sünnet olan çocuklar ilk olarak üstü açık otobüs ile şehir turunun ardından çocuklar gösteri ekibi eşliğinde konvoyla Vadipark Sosyal Tesislerine getirildi.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, sünnet olan çocukları ve ailelerini tebrik ederek çocukların ellerine kına yaktı, hediyeler verdi.

Güzel bir çalışmaya gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve çocukları mutlu edebilmenin kendileri için önemli olduğunu belirten Subaşı, çocukların aileleriyle birlikte daha sağlıklı daha güzel ve daha başarılı zamanları görmelerini diledi.

Şölen kapsamında düzenlenen etkinlikte sünnet çocukları ve yakınları doyasıya eğlendi.