Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te motosikletle ticari araç çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 00:04 Güncelleme: 04.09.2023 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te motosikletle ticari araç çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİLECİK (AA) - Bilecik'te motosikletle ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Hüseyin İ. idaresindeki 11 TF 995 plakalı hafif ticari araç, Bilecik Sanayi Rampası Polis evi kavşağında Kaan Y’nin kullandığı 11 ABB 253 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

        Çarpışmasının etkisiyle savrulan araç, park halindeki 11 AR 068 plakalı ticari araca çarptı.

        Kazada hafif ticari araç sürücüsüyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        41 kere maşallah!
        41 kere maşallah!
        "Çok gururluyuz"
        "Çok gururluyuz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Fenerbahçe, Osayi ile güldü!
        Fenerbahçe, Osayi ile güldü!
        Avcılar'da metruk bina yandı: 2 ölü, 2 yaralı
        Avcılar'da metruk bina yandı: 2 ölü, 2 yaralı
        Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        Kartal evinde kanatlandı!
        Kartal evinde kanatlandı!
        Alanya'da can pazarı: 3 turist öldü
        Alanya'da can pazarı: 3 turist öldü
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı

        Benzer Haberler

        Yüksek lisans mezunu imam 16 yıldır hat sanatını icra ediyor
        Yüksek lisans mezunu imam 16 yıldır hat sanatını icra ediyor
        Bilecik Belediyesi'nden sünnet şöleni
        Bilecik Belediyesi'nden sünnet şöleni
        Bilecik'te iki bina arasındaki boş arazide çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te iki bina arasındaki boş arazide çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te jandarma ekipleri "huzur ve güven uygulaması" yaptı
        Bilecik'te jandarma ekipleri "huzur ve güven uygulaması" yaptı
        Pazaryeri ilçesinde devrilen otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı
        Pazaryeri ilçesinde devrilen otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı
        Bilecik'te inşaatta asansör boşluğuna düşen mühendis öldü
        Bilecik'te inşaatta asansör boşluğuna düşen mühendis öldü