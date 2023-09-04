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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 12:27 Güncelleme: 04.09.2023 - 12:27
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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Bilecik ve ilçelerinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 ayrı ev ve iş yerine baskınlar yaptı.

        Aramalarda 113,64 gram metamfetamin, 31,55 gram sentetik kannabinoid ve 2,93 gram esrar maddesi, 6 adet sentetik ecza, tabanca, 4 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

        Cumhuriyet savcılığının talimatıyla malzemelere el konuldu.

        Operasyonda gözaltına alınan, 13 kişi hakkında "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", 6 kişi hakkında ise "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 zanlı tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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