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        Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

        Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 17:00 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:00
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        Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı
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        Meliha Ercan Ortaokulu'ndaki etkinliklerde konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük'ün kurtuluş savaşında 3 kez düşman yakıldığını ve yıkıldığını ifade ederek, bu süreçte kent yerleşkesinin doğu bölgesinin binlerce şehidin kanıyla sulandığı topraklar olduğunu kaydetti.

        Önem ve değerini Bozüyük'te yaşayanlar olarak yüreklerinde hissettiklerini vurgulayan Bakkalcıoğlu, ''Atalarımız savaş ve sonrasında çok çekmişti. Hiçbir yönde dini, siyasi, etnik ayrımcılık yapmaksızın bir yumruk gibi birleşip yeniden kurdular Bozüyük'ü ve büyüterek gelen kuşaklara emanet ettiler. Bu kurtuluş mücadelesinin nasıl verildiğini yeni kuşaklara kelime kelime, anı anı öğretmeliyiz. Kurtuluş mücadelesinin ruhu bütün kuşaklara aktarılmalıdır. Kentte yaşayan yaşamak için gelen herkes, her Bozüyüklü şu manevi değerimizi asla unutmamalıdır.'' dedi.

        Bakkalcıoğlu'nun konuşmasının ardından öğrenciler tarafından kurtuluş gününe ilişkin şiirler okundu. Mehteran Takımı'nın konserinin ardından Bozüyük Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu.

        Törene, Kaymakam Adem Öztürk, Garnizon komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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