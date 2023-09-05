Pazaryeri'nin kurtuluşunun 101'inci yıldönümü kutlandı

Etkinlik, şehitlikten Hükümet Konağı önüne kadar düzenlenen kortejle başladı.

Pazaryeri Kaymakam Vekili Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kurban kesildi, dualar edildi.

Avcılar ve Atıcılar Kulübü üyelerince genç kızı düşman elinden temsili kurtarma gösterisinin ardından kurtarılan genç kız Türk bayrağını Kaymakam Öztürk’e verdi. Bayrağı öperek teslim alan Kaymakam Öztürk, genç kızı kutladı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Başkan Tekin, "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak mahiyet alır' diyen ve bu cennet vatanı büyük fedakârlıklarla bizlere armağan eden, başta devletimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, güzel ilçemizin kurtuluşuna mücadele veren tüm geçmişlerimizi, kutsal vatan toprağı için canlarını feda eden, aziz şehitlerimizi, merhum gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine şükranlarımı sunuyorum. 5 eylül kurtuluş bayramımızı kutluyor, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.” dedi.

Programa Eskişehir Türk Dünyası Vakfı Halk Dansları topluluğu halk oyunları ve Bozüyük Osmanlı mehteran gösterilerinin ardından tören yemek ikramı ile sona erdi.

Törene, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, gaziler ve şehit yakınları, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.