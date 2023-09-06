Pazaryeri'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümünde Mustafa Ceceli ve Öykü Gürman sahne aldı Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla sanatçılar Mustafa Ceceli ve Öykü Gürman konser verdi.

İlçe panayır alanında düzenlenen etkinlikte ilk olarak sahne alan sanatçı Öykü Gürman sevilen eserlerini alanı dolduran 10 bine yakın kişiyle seslendirdi.

Ardından tezahüratlar eşliğinde Mustafa Ceceli sahneye çıktı. Uzun süre sahnede kalan Ceceli, seyircinin kalabalığı ve coşkusu karşısında Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e ve alanı dolduran binlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, konserde her iki sanatçıya hediyeler takdim etti.

Havai fişek gösterisiyle tamamlanan programı, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay. Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe merkezi, köyler ve civar ilçelerden gelen binlerce vatandaş izledi.

Tekin, Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümğ dolayısıyla konsere katılan sanatçı ve tüm misafirlere teşekkür etti.