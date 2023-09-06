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        Bilecik'te sahipsiz kedi "Sarmal"ın kırılan bacağı ameliyatla tedavi edildi

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde aracın çarpması sonucu bacağı kırılan kedi, belediyenin hayvan hastanesinde cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:38
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        Bilecik'te sahipsiz kedi "Sarmal"ın kırılan bacağı ameliyatla tedavi edildi
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        Camikebir Mahallesi'nde sahipsiz kediye otomobilin çarptığını görenlerin ihbarının ardından bölgeye Osmaneli Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekibi sevk edildi.

        Kediyi merkeze getiren görevliler, röntgeninde bacağının kırık olduğunu belirledikleri ve "Sarmal" adını verdikleri hayvana cerrahi operasyonla "pin" taktı.

        Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Veteriner Hekim Abdullah Tetik, AA muhabirine, kedinin kırık bacağını "intrameduller pin" uygulaması yöntemiyle birleştirdiklerini söyledi.

        Hayvanın sağlığına kavuştuğunu belirten Tetik, "Tamamen ayağı iyileştikten sonra doğal ortamına bırakacağız. Duyarlı vatandaşlarımızın sayesinde kedimizin tedavisini gerçekleştirdik. Sokak hayvanlarının yanı sıra donanımlı hastane imkanlarımızla zor durumdaki evcil hayvanların da tedavilerini yapabiliyoruz." dedi.

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