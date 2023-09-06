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        Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı

        Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 13:13 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:13
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        Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı
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        Kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'nda Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Subaşı,3 defa Yunan işgaline uğrayan Bilecik'in, her zaman bağımsızlık ateşiyle yandığını ve bağımsızlık için mücadele etmiş kahraman bir şehir ve kahraman bir halk olduğunu söyledi.

        Bilecik halkının milli mücadelenin her safhasında bağımsızlık ve kurtuluş için çocuk yaşlı demeden üzerine düşenini fazlasıyla yaptığını ifade eden Subaşı, "Bugün burada bu kutlamaları yapabiliyor olmayı bundan bir asır önce bu topraklar için gözünü kırpmadan can veren, elinde olmayanı var ederek milli mücadeleye destek olan ve her şeyden önce vatan diyerek bu toprakları savunan atalarımıza borçluyuz. Bunun kıymetini bilmek ve sonraki nesillere aktarmak ise en büyük sorumluluğumuzdur."

        Tören, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirlerini seslendirmelerinin ardından halk oyunları gösterisiyle tamamlandı.Daha sonra Bilecik Valiliği bahçesinde "Kurtuluş Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

        Bilecik Şehitliği'nde devam eden kutlama programında protokol üyelerince şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından askerlerce saygı atışı yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edildi. Etkinliğe, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Baro Başkanı Halime Aynur, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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