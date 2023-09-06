Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te kurulan ilk çocuk derneğinin üyeleri sosyal etkinlikler düzenlemeyi planlıyor

        Avrupa Birliğine (AB) uyum çalışmaları doğrultusunda 18 yaşından küçüklere dernek kurma ve üye olma hakkı getiren yasanın yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de 17'inci ve Bilecik'te ilk çocuk derneği kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 14:55 Güncelleme: 06.09.2023 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te kurulan ilk çocuk derneğinin üyeleri sosyal etkinlikler düzenlemeyi planlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Mun" adı verilen derneğin yönetim kurulu üyeleri 15-18 yaş grubu 7 lise öğrencisinden oluşuyor.

        İlk hedeflerinin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu simülasyonu olarak İngilizce küresel sorunlara çözüm aramayı ve aynı zamanda eğlenceli sosyal etkinlikler yapmayı planlıyor.

        "Hayata bir adım önde" sloganıyla hareket eden üyeler, belediye başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından çalışmalarına destek isteyecek.

        Derneğin kurucu başkanı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sueda Bozkaya (15), AA muhabirine, Türkiye’nin 17’incisi olan çocuk derneğini Bilecik'te kurmanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Bozkaya, 15-18 yaş grubunda lise öğrencilerinden oluşturdukları derneği kurarken yaşıtlarının desteğini aldığını anlattı.

        Model Birleşmiş Milletler (MUN) konferansları düzenlemek ve katılımlar sağlamanın yanında sosyal etkinlikler düzenlemek istediklerini aktaran Bozkaya, şöyle konuştu:

        "Akranlarımızın kişisel gelişimlerine, özgeçmişlerine katkı sağlamak da hedeflerimiz arasında. Çünkü çocuk derneği olduğu için ülkemizde gerçekten değerli bir konumda. Yaşıtlarımın katılımlarıyla özgeçmişlerine katkı sağlayabilmelerini umuyorum. Bu konuda 12-18 yaşlarındaki katılımcılardan da katılımlarını bekliyoruz. Çünkü gerçekten bu kişisel gelişimimize ve özgeçmişimize faydalı olabilecek bir aktivite. Çok da vaktimizi harcayacak, zamanımızı alacak bir çalışma değil. Kendi yararımıza olmayan sosyal medya gibi vaktimizi öldüren platformlar yerine bu tarz aktivitelere katılmak, bizi daha yetkin bireyler yapacaktır."

        Derneğin başkan yardımcısı Beyza Üstün (15) de arkadaşının teklifi üzerine derneğe üye olduğunu ve destek olmak istediğini, kendilerini geliştirme ve üniversite eğitimlerine fayda sağlayacağına inandığını dile getirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Orta Vadeli Plan açıklanıyor
        Orta Vadeli Plan açıklanıyor
        Şiddetli sağanak devam ediyor!
        Şiddetli sağanak devam ediyor!
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 4'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 4'e yükseldi!
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        İstanbul barajlarında son durum!
        İstanbul barajlarında son durum!
        Irmakta feci ölüm! İki kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı
        Irmakta feci ölüm! İki kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Eski sevgilisi tarafından öldürüldü!
        Eski sevgilisi tarafından öldürüldü!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!

        Benzer Haberler

        Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı
        Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı
        Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı
        Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı
        Bilecik'te sahipsiz kedi "Sarmal"ın kırılan bacağı ameliyatla tedavi edildi
        Bilecik'te sahipsiz kedi "Sarmal"ın kırılan bacağı ameliyatla tedavi edildi
        Pazaryeri'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümünde Mustafa Ceceli ve Öykü Gürman...
        Pazaryeri'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümünde Mustafa Ceceli ve Öykü Gürman...
        Pazaryeri'nin kurtuluşunun 101'inci yıldönümü kutlandı
        Pazaryeri'nin kurtuluşunun 101'inci yıldönümü kutlandı
        Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı
        Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı