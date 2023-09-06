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        Bilecik'te villada çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 katlı villanın mutfak katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 15:59 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:07
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        Bilecik'te villada çıkan yangın söndürüldü
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        Osmaneli İlçesi Selimiye köyünde Mehmet Orhan Harmancı (63) ait villadan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

        Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

        Çıkan yangın sonucu villada hasar oluştu.

        Ekiplerin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.

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