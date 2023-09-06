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        Bilecik'in kurtuluşunun 101. yılı etkinliklerinde şarkıcı Ceylan Ertem konser verdi

        Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında şarkıcı Ceylan Ertem müzikseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 22:27 Güncelleme: 06.09.2023 - 23:08
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        Bilecik'in kurtuluşunun 101. yılı etkinliklerinde şarkıcı Ceylan Ertem konser verdi
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        Bilecik Belediyesi tarafından "101. Yıl Kurtuluş Festivali" kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen programda sahne alan Ceylan Ertem, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Etkinlikte konuşan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, kentin kurtuluş etkinlikleri kapsamında coşkulu bir kalabalığın bir araya geldiğini söyledi.

        Melek Mızrak Subaşı, Bilecik için anlamlı bir günü şarkıcı Ceylan Ertem'in sevilen şarkılarıyla taçlandırdıklarını ifade etti.

        Subaşı, şarkıcı Ertem'e Atatürk tablosu hediye etti.

        Konsere çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

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