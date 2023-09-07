Ertuğrul Gazi, asırlarca dünyaya hükmeden medeniyetin temellerini attığı Söğüt'te anılacak

Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen ancak 1189-1281 yıllarında yaşadığı belirtilen Ertuğrul Gazi'ye, Sivas yakınlarında Büyük Moğol Birliği ile savaşında Selçukluların yardımına koşması ve zaferdeki katkısından dolayı, Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubad tarafından Ankara tarafındaki Karacadağ bölgesi ikta olarak verildi.

Ertuğrul Gazi daha sonra aşiretiyle 1230'larda Söğüt ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi sınırları içinde kalan bölgeye yerleşti.

Çevresindeki beylik ve devletlerin durumlarını, siyasi koşullarını iyi değerlendirmesi, komşularıyla daima iyi geçinerek aşiret ve tebaasını rahat ve huzur içinde yaşatmasıyla bilinen Ertuğrul Gazi'nin vefatından sonra yerine geçen oğlu Osman Gazi, beylikten cihan devletine uzanan yolculuğu başlattı.

- 742'nci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri programı

Söğüt'teki türbesinin önünde alp üniformalı askerlerin "saygı nöbeti" tuttuğu Ertuğrul Gazi, her yıl eylül ayının ikinci haftasında törenlerle anılıyor.

"Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nin 742'ncisi, yarın Ertuğrul Gazi Türbesi'nin ziyaret edilmesi, Türk Büyükleri Anıtı'na çelenk bırakılması, halk oyunları gösterisi, etli pilav ikramı için kurban kesilmesi ve Ertuğrul Gazi Mescidi'nde cuma namazı öncesi mevlit okutulmasıyla başlayacak.

Program kapsamında 9 Eylül Cumartesi günü Hükümet Konağı önünde Yörüklerin karşılanması, protokol konuşmaları, halk oyunları gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösterisi ve türbe ziyareti olacak. Öğleden sonra tören alanında devam edecek etkinliklerde, karakucak güreşleri yapılacak.

Ayrıca aynı gün, Söğüt Cirit Sahası'nda cirit müsabakaları, okçuluk ve atlı okçuluk gösterileri sunulacak. Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu konseri ve havai fişek gösterisine yer verilecek.

Etkinliklerin son gününde 10 Eylül Pazar sabahı tören alanında Yörük grupları ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri, protokol üyelerinin karşılanması, türbe ziyareti, Jandarma Genel Komutanlığı Bölüğü ve halk oyunları gösterileri ile geçit töreninin ardından program tamamlanacak.

- "Osman Bey'e güç verdi, yeni fetihlerin oluşumunu sağladı"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Arıkan, AA muhabirine, Kayı Boyu'nun atalarına vefasını göstermek için her yıl eylül ayının ikinci haftasında buluştuklarını, bu geleneğin asırlardır devam ettiğini ve son yıllarda Osmanlı Devleti'ni anma niteliğine dönüştüğünü söyledi.

Ertuğrul Gazi'nin, oğlu Osman Gazi'ye sağlam bir beylik tesis ettiğini ve miras bıraktığını vurgulayan Arıkan, "Aslında devletin temellerini Ertuğrul Gazi atmış oldu. 1230'lu yıllarda Ertuğrul Gazi bu bölgeye yerleşti ve o dönemde Anadolu'nun hakim gücü Anadolu Selçuklularıydı ve Alaeddin Keykubad iktidarı vardı. 1243 Kösedağ bozgunuyla beraber Anadolu'da dirlik bozuldu, Selçuklu egemenliği yavaş yavaş gerilemeye başladı." dedi.

Arıkan, Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'ten saçtığı ışığın, yeni bir alternatifin, yeni bir devletin doğuşunun da müjdeleyicisi olduğunu dile getirdi.

Ertuğrul Gazi'nin sadece bir alp değil, önemli bir devlet ve siyaset adamı olduğuna dikkati çeken Arıkan, şöyle konuştu:

"Uç dediğimiz bu bölgede binlerce Türkmen'den oluşan bir göç dalgası oluştu. Özellikle Kösedağ Savaşı'ndan ve hemen sonrasında Moğolların ceberut iktidarından dolayı buraya büyük bir akın oldu. Ertuğrul Gazi hem gelen alpleri hem alimleri kendi çevresinde toplayarak o devletin temelini, kuruluş felsefesini oluşturmak adına çok önemli işler başardı. Bir yeri yurt edinmek, yeni bir yere yerleşmek kolay iş değildi. Ertuğrul Gazi, Söğüt'e Kayılarla beraber geldiğinde bölgede Rumlar, Rum tekfurları vardı. Burada hayatını devam ettirebilmek, çevresindekilerin yaşamını sürdürebilmek için çok önemli bir siyaset yürüttü. Buna 'müdara' siyaseti diyoruz. Bu siyasetle beraber bölgelerdekilerle iyi ilişkiler tesis etti. Bu sebeple Ertuğrul Gazi döneminde çok savaş yoktur, Osman Bey'le beraber fetihler başlar ama Ertuğrul Gazi bölgedeki Türk varlığını tesis etmiş olur. Burada güçlü bir Türk varlığı oluşturur, devletin temellerini atar ve onun çevresinde halka, aslında Osman Bey'e güç verir ve o yeni fetihlerin oluşumunu sağlar."