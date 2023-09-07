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        Bisikletleriyle Türkiye'yi gezen Taylandlı dayı ve yeğen Bilecik'te mola verdi

        Bisikletle Türkiye turu için uçakla İstanbul'a geldikten sonra pedal çevirerek Bilecik'e ulaşan iki mecerasever Taylandlı şehri gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 12:44 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:50
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        Bisikletleriyle Türkiye'yi gezen Taylandlı dayı ve yeğen Bilecik'te mola verdi
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        20 gün önce Tayland'ın başkenti Bangkok'dan İstanbul'a uçakla gelen Prof. Dr. Pearmsak Makarabhirom ve yeğeni hemşire Boosaraporn Prakotrat, Kocaeli ve Sakarya rotasını takip ederek 20 günün ardından Bilecik'e ulaştı.

        Günde yaklaşık 50 kilometre yol alan 70 yaşındaki Prof. Dr. Pearmsak Makarabhirom 54 yaşındaki yeğeni Boosaraporn Prakotrat, bisiklet kullanarak sağlıklı yaşama dikkati de çekiyor.

        Katlanabilir bisikletleri olmasından dolayı sıcak günlerde günlerde yolun bir bölümünü otobüsle kateden dayı ve yeğen, Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz tarafından karşılandıkları kentte tarihi mekanları dolaştı.

        Bin 500 kilometre pedal çevirerek Kapadokya'yı gezdikten sonra Ankara'da Türkiye turunu tamamlamayı hedefleyen Boosaraporn Prakotrat, AA muhabirine, 4 yıl önce Avrupa'da 6 ülke gezdiğini ve Türkiye'yi merak ettikleri için yola çıktıklarını söyledi.

        Boosaraporn Prakotrat, şunları kaydetti:

        "Türkiye'yi gezmek için plan yaptığımda, dayım da Türkiye'ye gelmek istediği için tura çıktık. Türkiye'yi çok beğendik. Manzarası, doğası, kültürü ve özellikle yemekleri çok güzel. Bilecik'te esnaf lokantalarında ev yemeklerinden tattık. Türk halkı misafirperverlik ve arkadaşlıklarının yanında yolda ikramlarda bulunuyorlar, çok memnunuz. Türkiye'yi çok sevdik."

        Hakan Yavuz ise dernek olarak son 10 yılda 35 ülkeden 214'u aşkın yabancı bisikletli gezgini konuk ettiklerini aktararak, ilk defa Taylandlıların geldiğini ifade etti.

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