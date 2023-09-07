Bilecik Valisi Aygöl'den BŞEÜ'ne ziyaret

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cenk Karakurt, Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş ve Prof. Dr. Mahmut Baykan ile Genel Sekreter öğretim görevlisi Özgür Özcan hazır bulundu. Prof. Dr. Beydemir, Vali Aygöl'e, üniversitenin mevcut projeleri ve gelecek planları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kuruluş kararının ardından bir yıl gibi kısa bir sürede öğrenci alımına başlayan tıp fakültesinin, öğrenci alımı için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlayan diş hekimliği fakültesi, eğitim ve araştırma hastanesi ile ağız ve diş sağlığı merkezi hakkında brifing alan Aygöl, çalışmalardan dolayı Prof. Dr. Beydemir’i tebrik ederek, Bilecik Valiliği ve üniversite arasındaki iş birliğinin güçlendirilerek devam edeceğini ifade etti.