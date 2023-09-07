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        Bilecikli çiftçiler DSİ'nin toplulaştırma kararını değerlendirdi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir araya gelen çiftçiler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) kentte yapılacak arazi toplulaştırma kararını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 18:21 Güncelleme: 07.09.2023 - 19:30
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        Bilecikli çiftçiler DSİ'nin toplulaştırma kararını değerlendirdi
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        Pazaryeri Kültür Merkezinde toplanan çiftçiler, DSİ tarafından ilçede gerçekleştirilecek toplulaştırma çalışmasına yönelik fikir alışverişinde bulundu.

        Toplantıda, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Erkan Karakaş, Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Karakaş, çiftçilerin konuyla ilgili düşüncelerini dinledi.

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