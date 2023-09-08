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        Bilecik'te "742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" başladı

        Kayı Boyu'nun lideri, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bulunduğu Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 742'ncisi düzenlenen anma etkinlikleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 13:19 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:02
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        Bilecik'te "742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" başladı
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        "Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nin ilk gününde Ertuğrul Gazi Türbesi önünde alp üniformalı askerlerin "saygı nöbeti" değişiminin ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve beraberindekiler tarafından türbe ziyareti yapılarak dua edildi.

        Türk Büyükleri Anıtı önünde devam eden törende, Vali Aygöl tarafından çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Aygöl, törende yaptığı konuşmada, bugün içinde bulundukları atmosferde aynı havayı soludukları atalarının, kendilerinden sonra gelecek nesillere hiçbir zaman sınır koymadıklarını ve durmadıklarını söyledi.

        Ecdadın, cihan devletinin tohumlarını bu topraklarda attıklarını belirten Aygöl, "Söğüt'te başlayan çetin yolculuk, geçmişi kahramanlarla dolu Türk tarihinden aldığı kuvvetle üç kıtaya kadar ulaşmış, tüm dünyaya hoşgörü, adalet, insanlık ve asaletiyle nam salmış olan şanlı Osmanlı, Söğüt'ün manevi birikimini ayak bastığı tüm coğrafyaya taşımıştır." dedi.

        Aygöl, ecdadın karşılaştıkları zorluklar karşısında asla pes etmediğini, emin adımlarla hedefe yürüdüğünü vurguladı.

        Osmanlı'nın, genç ve büyük Türkiye Cumhuriyeti'ne rehberlik ettiğini dile getiren Aygöl, "Bu 'koca çınar'ın yöneticisi olarak bizler ecdadımızla ne kadar onur duysak azdır. Bizlerin en önemli vazifesi de bu kutsal emanete en iyi şekilde sahip çıkmak ve geleceğimiz olan yavrularımıza bunu en iyi şekilde aktarmaktır." diye konuştu.

        Halk oyunları ekibinin gösterilerini sunduğu etkinlikte, Vali Aygöl ve beraberindekiler geleneksel pilav ikramı için kurban kesimine katıldı.

        Törene, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cenk Karakurt, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

        Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri ilçede yarın ve pazar günü gerçekleştirilecek etkinliklerle tamamlanacak.

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