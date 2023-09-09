Bakan Bak, Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuştu:

Bakan Bak, Hükümet Konağı önünde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Söğüt'te gençlerle bir arada olacaklarını ifade eden Bak, şöyle konuştu:

"Burası bir çınarın ekildiği, yeşerdiği bir yer, dirilişin merkezi, bir imparatorluğun köklerinin başladığı yer. Ertuğrul Gazi'yle, Osman Gazi'yle 742 yıldır burada yeşeren bir çınar var. Hepimiz görüyoruz. Bu yüce çınar, dünya çapında dünyanın en önemli ülkelerinden biri. Tabii bu topraklarda bulunmanın bir bedeli, mücadelesi var, ruhu var. İşte gençlerimizle, yörüklerimizle, Türkmenlerimizle bu ruh burada heyecanla bir araya geliyor."

Bakan Bak, ağustosun zaferler ayı olduğunu vurguladı.

Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne her sene çok sayıda kişinin katıldığını anımsatan Bak, şöyle devam etti:

"Yarın yaklaşık 100 bin kişiyi bekliyorlar. Muhteşem bir heyecan ve tablo. Geçmişini bilmeyen geleceğe yürüyemez. İşte en önemli şeylerden biri de gençlerimizi bu çınarların dikildiği yerlere getirmemiz. İşte Söğüt, Çanakkale, Malazgirt ruhunu, Ahlat'ı ve Türkiye'nin dört bir yanındaki bu ruhu besleyen kaynaklara gençlerimizi getirmemiz lazım. Malumunuz burada bir gençlik kampı yapıyoruz, bu temayla ilgili. Gençlerimizi buraya getireceğiz ve o kampta bu ruhu onlara aşılamak için hep birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı ve yöremizin, Söğüt'ümüzün değerleriyle beraber Bilecik'in değerleriyle beraber bunu gerçekleştireceğiz."

- "Güçlü Türkiye ilelebet payidar kalacaktır"

Osman Aşkın Bak, ülkesini seven, ülkesinin geleceği için kafa yoran, heyecan ortaya koyan bir gençliğin olduğunu dile getirerek, gençlere daha çok güvenilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük gücünün, kaynağının gençler olduğunu vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Malumunuz genç bir ülkeyiz. Genç bir ülke olduğumuz için de gençlerimizi bu değerlerle bezememiz, bu değerleri işlememiz, bu değerleri görmemiz lazım. Bakın bu değerlerle donatılmış bir gençlik bu bölgenin, bu coğrafyanın ileride yaşayacağı pek çok olay karşısında da hazırlıklı olacak. Bu ruhu vermemiz gerekiyor. Bu ruhla, bu heyecanla, diriliş ruhuyla beraber ülkemiz, Türkiye geleceğe güçlü bir şekilde yürüyecek. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu topraklarda, buralarda verdiği Kurtuluş Savaşı'yla, daha önce dirilişle ve 15 Temmuz'da yaşadığımız hain darbe girişimine karşı verdiğimiz ruhla, ortaya konan tabloyla bu topraklarda, bu coğrafyada şununla karşı karşıyayız: Bu topraklardaki insanlar, bu toprakların çocukları asla boyunduruk altına, esaretin altına girmez. Ezan dinmez, bayrak inmez, vatan bölünmez. Türkiye büyüyen, gelişen güçlü Türkiye olarak yoluna devam edecektir. Bütün bunları sağlayacak ateş, heyecan ve doruk buradadır, diriliş buradadır, Söğüt'te başlamıştır, ilelebet devam edecektir. Güçlü Türkiye adımlarıyla beraber, gençleriyle beraber, milletiyle beraber ilelebet payidar kalacaktır."

Bakan Bak, Türkiye Yüzyılı'nda hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve Belediye Başkanı İsmet Sever'in de katılımcılara hitap ettiği, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ile çok sayıda kişinin katıldığı programda, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğince konser verildi.