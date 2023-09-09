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        Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 17:29 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:29
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        Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri
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        Etkinlikler kapsamında tören alanında gerçekleştirilen karakucak güreş müsabakalarında 16 baş, 16 baş altı ve 8 büyük orta pehlivan olmak üzere 40 güreşçi kıyasıya mücadele etti.

        Karakucak güreşleri başpehlivanlık müsabakasında başpehlivanlığı Enes Bandırma elde etti. Başpehlivan Bandırma'ya ödülünü Kaymakam Ömer Faruk Tuncer verdi.

        Cirit sahasında da Uşak Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü ile Erzurum Şengel Atlı Cirit Spor Kulübü arasındaki çekişmeli geçen cirit ve okçuluk müsabakaları ilgi gördü.

        Sporcular, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Etkinlikler, yarın çeşitli programlarla devam edecek.

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