Bilecik'teki hayvan hastanesi hem rehabilite ediyor hem de kontrolsüz üremenin önüne geçiyor Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kurulan Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, "Kısırlaştırılmamış sokak hayvanı kalmayacak" uygulamasıyla başlatılan proje kapsamında, kontrolsüz üremeyi engelliyor.

Osmaneli Belediyesince 3 bin metrekare alanda inşa edilen ve iş adamı Doğan Zaimoğlu'nun destekleriyle büyütülerek hayvan hastanesine dönüştürülen tesise getirilen sahipsiz hayvanlar, tedavi ve kısırlaştırmanın ardından doğal ortamına bırakılıyor.

Tam teşekküllü hastane, yaralı ve hasta hayvanlara şifa dağıtıyor.

Osmaneli Belediyesi, son yıllarda önemli bir sorun haline gelen kontrolsüz üremelerin önüne geçmek için hayata geçirdiği merkezde, çevre il ve ilçelerden kente bırakılan sokak hayvanları da kısırlaştırılıyor; rehabilite edilen hayvanlara eğitim de veriliyor.

Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Veteriner Hekim Abdullah Tetik, AA muhabirine, pilot bölge uygulaması olarak hayvan hastanesinde "Kısırlaştırılmamış sokak hayvanı kalmayacak" sloganıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Sokaktan aldıkları köpeği kısırlaştırıp aldıkları bölgeye geri bırakarak, topluma sağlıklı sokak hayvanlarıyla yaşama imkanı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Tetik, "Bugüne kadar hem ilçe merkezimizde hem de bölge ile beraber toplamda 2 bin 500 sokak hayvanı kısırlaştırarak, 50 bin sokak hayvanının üremesinin önüne geçmiş olduk." dedi.

Sokak hayvanlarının boşalttığı bölgeyi başka sokak hayvanlarının doldurduğunu belirten Tetik "Biz sokaktan aldığımız hayvanı kısırlaştırıp, barınağımızda misafir ettiğimiz anda, o sırada dışarıdan şahıs veya kurum o bölgemize sokak hayvanı bıraktıysa boşaltılan bölgeyi sağlıksız köpek doldurmak zorunda kalıyor. Biz onunla da mücadele ediyoruz. Bugüne kadar da başarılı olduğumuza inanıyorum. Çevre il ve ilçelere de çağrımız; sokak hayvanlarını toplayıp, başka bir bölgeye bırakmayıp, bize gelsinler; hayvanlarını kısırlaştıralım ve teslim edelim. Onlar da aldıkları bölgeye bıraksınlar ki sokak hayvanı diye bir sorun söz konusu olmasın." diye konuştu.

- "Cumhurbaşkanımızın görüşünü önemsiyoruz"

Tetik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak hayvanları konusunda "Avrupa'da bu sorun nasıl çözüme kavuşturulduysa biz de aynı uygulamaları hayata geçireceğiz." görüşünü önemsediklerini ifade etti.

Avrupa'da sokak hayvanlarına yönelik kesin kararlar alındığını belirten Tetik, şöyle devam etti:

"Avrupa'da radikal cezalar var. Sahipli bir hayvanı sokağa terk edemiyorsunuz. Sahipli bir hayvan bakıyorsanız da onun vergisini vermek zorundasınız. Bunun gibi radikal kararlar alınırsa, sokak hayvanlarıyla ilgili toplumumuz bir sorunla karşılaşmaz. Sokak hayvanları sorun olmaktan çıkar, sokak hayvanları da mutlu bir şekilde yaşamlarını devam ettirirler. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın kararını, görüşünü önemsiyoruz."

Bursa, Eskişehir ve Bilecik'e hitap edecek büyük bir hayvan hastanesini inşa ettiklerini hatırlatan Tetik, şunları söyledi:

"Hakikaten Türkiye'ye örnek olacak, sokak hayvanlarına yönelik hastane oldu. İlçemizde sokak hayvanı diye bir sorun yok. Uzman toplama ekibimizle beraber sokaktaki en ufak şikayeti değerlendirerek, anında müdahale ediyoruz ve sorunu çözüyoruz. Bu sorunun olmaması için şikayetlere anında müdahale edilmesi ve sokaktan toplanan köpeklerin hakikaten rehabilite edilerek, sağlıklaştırılmış bir şekilde sokağa salınması önemli. Sokak hayvanlarının psikolojik sorunlarını düzelten bir ekibimiz de var. Hastanemizde psikolojik sorunlarını düzelttikten sonra aldığımız bölgeye geri bırakıyoruz. Eğer psikolojik sorunu düzelmediyse geri bırakmıyoruz, barınağımızda misafir ediyoruz."