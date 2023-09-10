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        Bilecik'te yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 22:50 Güncelleme: 10.09.2023 - 23:12
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        Bilecik'te yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Merkeze bağlı Kuyubaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Sarp ve kayalık alandaki yangına helikopterle havadan müdahale eden ekipler, bölgedeki kayalıklardan dolayı karadan müdahalede zorlanıyor.

        Ekipler, 3 gün önce de yangın çıkan bölgedeki alevleri kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.

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