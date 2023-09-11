Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te freni arızalanan kamyon sınav merkezi binasının bahçesine girdi, sürücü yaralandı

        Bilecik'te freni arızalanan kamyonun sınav merkezi binasının bahçesine girmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:13 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te freni arızalanan kamyon sınav merkezi binasının bahçesine girdi, sürücü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oğuzhan Güner yönetimindeki 34 BIA 129 plakalı asfalt malzemesi yüklü kamyonun freni Bahçelievler Mahallesi'nde seyir halindeyken arızalandı. Kontrolden çıkan aracın hızlanması üzerine Güner, kamyondan atladı.

        Elektrik direğine çarpan kamyon daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı e-Sınav merkezi binasının bahçesine girerek durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kamyon, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da kazanın meydana geldiği bölgede incelemede bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "Çocukların benden rahatsız" diyerek karısını öldürdü!
        "Çocukların benden rahatsız" diyerek karısını öldürdü!
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!
        4 saat boyunca kaydetti... Ateş toplarını görüntüledi
        4 saat boyunca kaydetti... Ateş toplarını görüntüledi
        Çifte vahşet! Hem karısını hem amcasını öldürdü
        Çifte vahşet! Hem karısını hem amcasını öldürdü
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        NATO'dan büyük tatbikat
        NATO'dan büyük tatbikat
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Borsa tam 12'den vurdu
        Borsa tam 12'den vurdu
        Emniyet kemerini takmadı! Uçaktan indirildi!
        Emniyet kemerini takmadı! Uçaktan indirildi!
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'ta can kaybı artıyor!
        Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'ta can kaybı artıyor!
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı

        Benzer Haberler

        Bilecik'te yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale edi...
        Bilecik'te yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale edi...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ertuğrul Gazi Türbesi´ni ziyaret etti (3)
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ertuğrul Gazi Türbesi´ni ziyaret etti (3)
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bilecik Sivil Toplum Buluşması Programı'nda konuştu...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bilecik Sivil Toplum Buluşması Programı'nda konuştu...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş Bilecik Valiliğini ziyaret etti
        TBMM Başkanı Kurtulmuş Bilecik Valiliğini ziyaret etti
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ertuğrul Gazi Türbesi´ni ziyaret etti (2)
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ertuğrul Gazi Türbesi´ni ziyaret etti (2)
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, 742'nci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlik...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, 742'nci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlik...