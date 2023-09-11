Bilecik'te freni arızalanan kamyon sınav merkezi binasının bahçesine girdi, sürücü yaralandı
Bilecik'te freni arızalanan kamyonun sınav merkezi binasının bahçesine girmesi sonucu sürücü yaralandı.
Oğuzhan Güner yönetimindeki 34 BIA 129 plakalı asfalt malzemesi yüklü kamyonun freni Bahçelievler Mahallesi'nde seyir halindeyken arızalandı. Kontrolden çıkan aracın hızlanması üzerine Güner, kamyondan atladı.
Elektrik direğine çarpan kamyon daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı e-Sınav merkezi binasının bahçesine girerek durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kamyon, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da kazanın meydana geldiği bölgede incelemede bulundu.