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        Bilecik'te dün çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

        Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 19:35 Güncelleme: 11.09.2023 - 20:42
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        Bilecik'te dün çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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        Merkeze bağlı Kuyubaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu dün çıkan orman yangını devam ediyor.

        Ekipler, havadan iki helikopterle, karadan ise Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekiple yangına müdahale ediyor.

        Şiddetli rüzgarın etkisiyle farklı noktalara doğru yayılan yangına müdahale için sarp ve kayalık bölgeye 3 kilometrelik hortum hattı çekti.

        Aynı bölgede 4 gün önce de yangın çıkmıştı.

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