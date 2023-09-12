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        GÜNCELLEME - Bilecik'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bilecik'te önceki gün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:29 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:29
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        GÜNCELLEME - Bilecik'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Merkeze bağlı Kuyubaşı köyü Karasu deresi üstü mevkisindeki ormanlık alanda pazar günü yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler yangına müdahale etti.

        Sarp ve kayalık alandaki yangına helikopterle havadan da müdahalede bulunuldu.

        Yangın, 10 arazöz ve 3 su ikmal aracı ile çok sayıda ekiplerin karadan müdahalesi sonucu 3'üncü gününde kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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