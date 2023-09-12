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        Sınavda başarılı olan Azerbaycanlı öğrencilere başarı belgesi verildi

        Yabancı Uyruklu Öğrenci (YÖS) sınavına katılıp başarılı olan Azerbaycanlı öğrencilere, başarı belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:57 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:57
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        Sınavda başarılı olan Azerbaycanlı öğrencilere başarı belgesi verildi
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Genel Sekreter Prof. Dr. Özgür Özcan ile Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Azerbaycan Parlamentosu'ndan milletvekili Prof. Dr. Hikmet Babaoğlu, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cafer Caferov, Bakü Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Qasımov Səyavuş Kamran Oğlu ve Hazar Üniversitesi Genel Sekreteri Alovsat Amirbeyli'nin katıldığı törende, YÖS sınavında başarılı olan öğrencilere belgelerinin verildiği kaydedildi.

        Prof. Dr. Beydemir, üniversitenin uluslararası bir üniversite olma hedefine bir adım daha yaklaştığını, iki ülke arasındaki iş birliğinin oluşturulmasına zemin hazırlandığını ifade ederek şunları kaydetti:

        "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiyi dünyada örneği olmayan yegane bir kardeşlik öyküsüne benzetiyorum. Üniversitemiz bugün 11 fakültesi ile lisans düzeyinde, 7 Meslek Yüksekokulu ile ön lisans düzeyinde eğitim veren 20 bini aşkın öğrencisi, bin 500'ü aşkın akademik ve idari personeli ile büyük bir ailedir. Üniversitemizde hâlihazırda 52 ülkeden toplam 2 bin 155 misafir öğrencimiz bulunmaktadır ve bu öğrencilerimizin 434'ü Azerbaycanlıdır. Misafir öğrencilerimizin 132'si ön lisans, bin 924'ü lisans ve 99'u da lisansüstü düzeyde eğitim görmektedirler. Sayıları her geçen gün artan misafir öğrencilerimizi aynı zamanda ülkemizin fahri konsolosları, dünyanın her köşesinde erdemle ve azimle görev yapacak olan geleceğin doktorları, geleceğin mühendisleri, geleceğin inşa edicileri olarak görmekteyiz."

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