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        Sakarya Nehri kıyısına Türk hakimiyetini simgeleyen anıt yapıldı

        Tarihi milattan önce 8000'li yıllara dayanan ve 18 medeniyete ev sahipliği yapmış Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Sakarya Nehri kıyısına, 17 Türk devletine ait olan bayraklarla "Osmaneli'nde Türk hakimiyeti" anıtı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 10:10 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:31
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        Sakarya Nehri kıyısına Türk hakimiyetini simgeleyen anıt yapıldı
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        350 bin metrekarelik sit alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilen 150 konağı bulunan kentte, bölgenin geçmişine ışık tutmak amacıyla belediye tarafından ilçenin Türk hakimiyetine girdiği dönemlerde kurulan devletleri simgeleyen 17 Türk devletinin bayraklarının yer aldığı anıt, Sakarya Nehri kenarında sergileniyor.

        Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, tarihine ve geçmişine sahip çıkmayan milletlerin geleceğinin olmayacağını vurgulayarak, özellikle gençlerin tarihini bilmesi, okuması ve araştırmasını önemsediklerini ifade etti.

        Şahin, hayata geçirdikleri proje sayesinde tarihi konakları, kaleleri, köprüleri ve çeşmeleri ile eserlerinin yanı sıra anıtlarla Osmaneli'nin Türkiye'de ses getireceğini, tarih turizminde de ziyaretçilerin ilgi odağı haline geleceğini kaydetti.

        Osmaneli'nin, tarihte de önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Şahin, "Osmaneli ilk kez Türk hakimiyetine 1075 yılında giriyor, Anadolu Selçuklularla birlikte. Sonrası Osmanlı İmparatorluğu ve bugünde Türkiye Cumhuriyeti. Anıtla birlikte bugüne kadar kurulmuş olan tüm Türk devletlerini de burada yaşatmış oluyoruz. Türk Devletleri anıtlarımızla gençlerin geleceğini daha güzel inşa etmelerine katkı sağlayacaktır." dedi.

        - "Anıtları, özel bir değer olarak ortaya çıkartıyoruz"

        Şahin, ilçenin Osmanlı Devleti başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktardı.

        Dünyaya hükmetmiş 16 Türk devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ile 17 bayrağı ifade eden anıtı ve çevre düzenlemesini kendi bünyelerinde kurdukları ekiple yaptıklarını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

        "Anıtımızın ismi 'Osmaneli'de Türk Hakimiyeti' anıtı. Anıttaki figürümüzün esprisi ise 1075 ila 1308 arası Anadolu Selçuklu İmparatorluğunun Osmaneli'de olduğu ifade ediliyor. Osmaneli, 1308 yılında Anadolu Selçuklulardan Osmanlı İmparatorluğuna sulh yoluyla geçiyor. Eski adıyla 'Lefke', 1308-1923 yılı arası Osmanlı İmparatorluğu, 1923 ve sonsuz Osmaneli, Türkiye Cumhuriyetini temsil ediyor."

        İlçenin yapısını da göz önünde tutarak eserleri özel bir değer olarak ortaya çıkardıklarını aktaran Münür Şahin, başka anıtlar da yapacaklarını dile getirdi.

        Osmaneli'nin turizmde Bilecik'in ve bölgenin hatta Türkiye'nin şu an yükselen bir değeri olduğunu belirten Şahin, "Gün geçtikçe ilçemiz daha fazla yerli ve yabancı turist alıyor. Ama öncelikle biz turizm değerlerimizi özellikle camilerimizi, kilisemizi, kalelerimizi, çeşmelerimizi ve en önemlisi Osmaneli konaklarını restorasyonlarını tamamlamak suretiyle turizme açık hale getiriyoruz. Bu anlamda artık otellerimizle, restoranlarımızla 500 metre uzunluğundaki Sakarya Nehri kıyısında böyle şirin bir ilçe olduk. "

        Şahin, Türk Dünyası ile ilgili etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade ederek, Uluslararası Cittaslow Birliğine üye olma ön başvurusu kabul edilen ilçenin "Sakin Şehir" unvanı almasından sonra turizm alanında daha da ön plana çıkacağını söyledi.

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