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        GÜNCELLEME - Bilecik'te çöplükte çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, belediye çöplüğünde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 22:07 Güncelleme: 13.09.2023 - 22:07
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        GÜNCELLEME - Bilecik'te çöplükte çıkan yangın kontrol altına alındı
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        İlçenin Ilgınlı Küme Evleri mevkisindeki çöp sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler yangına müdahale etmeye başladı.

        Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana doğru ilerledi.

        Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ile Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

        Ekiplerin çok sayıda araçla karadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

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