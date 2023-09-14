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        Pazaryeri'nde İlköğretim Haftası kutlandı

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 12:56 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:06
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        Pazaryeri'nde İlköğretim Haftası kutlandı
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        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Pazaryeri İlkokulu'nda devam eden etkinlikte, okul müdürü Mehmet Akif Özcan, yaptığı konuşmada, "Yeni bir eğitim öğretim yılının ilk gününde biz öğretmenler ülkemizin geleceği çocuklarımızla birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. Amacımız büyük önderin dediği gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, dinamik özgüvenli bir nesil yetiştirmektir. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı hepimiz için kutlu olsun” dedi.

        Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu ve gösteriler sunuldu. İlkokula yeni başlayan öğrencilere kaymakam ve belediye başkanı tarafından hediye verildi.

        Törene Bozüyük Kaymakamı Pazaryeri Kaymakam vekili Adem Öztürk, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı.

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