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        Bilecik'te yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son bir hafta içinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan 6 kişiyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 13:01 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:04
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        Bilecik'te yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Edinilen bilgiye göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 6 gün içinde yapılan 5 başarı operasyon ile 73,22 gram metamfetamin maddesi, 35,59 gram skunk, 10 adet captagon, 2,15 gram sentetik kannabinnoid (bonzai), 0,98 gram eroin, 0,29 gram esrar, 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Olayla ilgisi olduğu düşünülen 6 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 6 kişiden 4 nün hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak suçlarından işlemleri başlatıldı.

        Yakalanan Ö.F.D ve C.T. hakkında ise uyuşturucu madde imal ve ticaret suçlarından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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