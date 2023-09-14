Bilecik'te yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son bir hafta içinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 6 gün içinde yapılan 5 başarı operasyon ile 73,22 gram metamfetamin maddesi, 35,59 gram skunk, 10 adet captagon, 2,15 gram sentetik kannabinnoid (bonzai), 0,98 gram eroin, 0,29 gram esrar, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgisi olduğu düşünülen 6 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 6 kişiden 4 nün hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak suçlarından işlemleri başlatıldı.

Yakalanan Ö.F.D ve C.T. hakkında ise uyuşturucu madde imal ve ticaret suçlarından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.