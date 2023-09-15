Bilecik'te hafif ticari aracı çaldıkları iddia edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Hüseyin B'ye ait 42 B 1859 plakalı hafif ticari aracın Yeni Mahalle Cengiz Sokak'ta park halindeyken çalındığı ihbarı alan Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Bölgedeki kameraları incelemeye alan ekipler, 2 şahsın aracın yanına gelerek çevreyi kontrol ettikten sonra çalıştırarak olay yerinden Bursa istikametine doğru gittiklerini tespit etti.

Polis tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler M.A, Ö.K, A.E. S.Y. ile S.T. yakalanırken, diğer zanlı A.O'nun yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverildi.