Osmaneli'nde tarihi panayır başladı

Bilecik'inOsmaneli ilçesinde her yıl eylül ayında kutlanan panayırlar karakucak güreşleri ile başladı.

Karakucak güreşlerini Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Jandarma Komutanı Mustafa Güzel, Emniyet Müdürü vekili Komiser Bünyamin Şahin, kurum müdürleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum başkanları ve vatandaşlar izledi.

Programda konuşan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, geleneği sürdürmek, adetleri, ata sporunu yaşatmak ve Karakucak güreşlerini gelecek nesillere aktarmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli panayırının tarihi Roma İmparatorluğu döneminden çok daha öncesine dayanan çevre il, ilçe, köylerin ve Osmaneli halkının ticari olarak bir araya geldiği, bir hafta süren büyük bir organizasyon olduğunu belirtti.

Şahin, etkinliği sosyal aktiviteler, sergiler ile daha da ileriye götüreceklerini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uzun yıllar önce Osmaneli panayırı karakucak güreşleri ile başlarmış, biz de bu ata geleneğimizi tekradan yaşatmak için burada toplandık 300 güreşçimizin katıldığı güreş müsabakalarını izleyerek panayırımızı başlatmış olduk. Tarihi panayırımıza özellikle Türkiye'nin değişik yerlerinden satıcılar, farklı ürünlerle katılıyor. Bu yıl 16-24 Eylül arasında gerçekleşecek tarihi Osmaneli panayırımıza tüm il, ilçe ve köylerimizi davet ediyoruz. Unutmayalım tarihi panayırımız buluşmamız ve uygun fiyatla alışveriş etmemiz için bir fırsattır. Osmaneli Belediyesi olarak her yıl bir önceki yıldan farklı bir organizasyonla panayırımızı büyütmeye ve ilgi odağı haine getirmeye devam edeceğiz."