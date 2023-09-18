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        Bilecik'te iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

        Bilecik'te, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 12:32 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:32
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        Bilecik'te iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi
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        Bilecik'te, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği yapıldı.

        Renkli kıyafetler giyerek bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen kadınlar, Bilecik Belediyesi bahçesinde bir araya geldi. Polis eşliğinde başlayan bisiklet turu, Atatürk Bulvarı ile Tevfikbey ve Cumhuriyet caddelerinden geçilerek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi

        Bilecik Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Koordinatörü Ayşenur Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının iklim krizi konusundan farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

        Bilecik’teki bütün kadın, erkek ve çocuklarla bisiklet turu yaptıklarını aktaran Çelik, "Bizim konumuz, yaşamda görünür olmak için, iklim krizine dur demek için ulaşımda bisikletin görünürlüğünü artırmaktır. Etkinlik ile aynı zamanda kadının görünürlüğünü ve toplumdaki temsiliyetini artırmak adına mesajlarımızı iletmektir." dedi.

        Turun ardından katılanlar, kahkaha yogası ve zumba etkinliğiyle eğlenceli anlar yaşadı.

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