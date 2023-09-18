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        Bilecik'te kara avcılığı yasaklandı

        Bilecik'te kara avcılığının 2023-2024 av döneminde yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 16:05 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:05
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        Bilecik'te kara avcılığı yasaklandı
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        Bilecik'te kara avcılığının 2023-2024 av döneminde yasaklandığı bildirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, yaban hayatının korunması amacıyla Bilecik'te meydana gelen orman yangınlarından etkilenen yaban yayvanlarının yaşam alanlarında tedbir alma ihtiyacının hasıl olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, orman yangınlarında zarar gören "Lefke devlet avlağı"nda 2023-2024 av döneminde kara avcılığının durdurulduğu belirtildi.

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