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        Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya öldü

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 20:21 Güncelleme: 18.09.2023 - 20:21
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        Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Z.C.Ü. idaresindeki 22 ALL 740 plakalı otomobil, Bozüyük-Bursa kara yolu Aşağıarmutlu köyü mevkisinde karşıya geçmeye çalışan Ahmet Yıldırım'a (57) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerinde yaşamını yitiren Yıldırım'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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