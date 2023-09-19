Bilecik'te trafik kazası, 1 yaralı
Bilecik'te seyir bir otomobil, kontrolden çıkarak başka bir araçla çarpıştı.
Bilecik'te seyir bir otomobil, kontrolden çıkarak başka bir araçla çarpıştı.
Edinilen bilgiye göre, Cankan Ç. idaresindeki 06 BAG 446 plakalı otomobil, Bilecik merkezden Kongre Merkezi istikametine seyir halindeyken Tepebaşı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı.
Savrulan otomobil 11 AL 357 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası otomobil sürücüsü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.