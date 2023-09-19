Bilecik'te fabrikada iş kazası geçiren kişi öldü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde karton üretimi yapan bir fabrikada işçi olarak çalışan kişi, hayatını kaybetti.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde karton üretimi yapan bir fabrikada işçi olarak çalışan kişi, hayatını kaybetti.
Bozüyük Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren mukavva karton üretimi yapan fabrikada işçi olarak çalışan Remzi Koç, makineye sıkışarak yaralandı.
Arkadaşlarını ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Koç’un hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma kaza nedeniyle soruşturma başlattı.