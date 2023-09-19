Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te fabrikada iş kazası geçiren kişi öldü

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde karton üretimi yapan bir fabrikada işçi olarak çalışan kişi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:13 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te fabrikada iş kazası geçiren kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde karton üretimi yapan bir fabrikada işçi olarak çalışan kişi, hayatını kaybetti.

        Bozüyük Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren mukavva karton üretimi yapan fabrikada işçi olarak çalışan Remzi Koç, makineye sıkışarak yaralandı.

        Arkadaşlarını ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Koç’un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma kaza nedeniyle soruşturma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir

        Benzer Haberler

        Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı
        Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı
        Bilecik'te trafik kazası, 1 yaralı
        Bilecik'te trafik kazası, 1 yaralı
        Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya öldü
        Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya öldü
        Bilecik'te kara avcılığı yasaklandı
        Bilecik'te kara avcılığı yasaklandı
        Bilecik'te iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Süslü Kadınlar Bisiklet...
        Bilecik'te iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Süslü Kadınlar Bisiklet...
        Osmaneli'nde tarihi panayır başladı
        Osmaneli'nde tarihi panayır başladı