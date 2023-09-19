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        Pazaryeri'inde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 19 Eylül Gaziler günü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:37 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:26
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        Pazaryeri'inde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
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        –Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 19 Eylül Gaziler günü törenle kutlandı.

        Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kıbrıs Gazisi Hüseyin Sarıkaya tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

        Öğrencilerin şiir okumasının ardından etkinlik, Pazaryeri Belediyesinin Kültür Merkezinde gaziler onuruna verdiği yemekle sona erdi.

        Etkinliğe Bilecik Vali Yardımcısı Pazaryeri Kaymakam Vekili Şahin Arsal, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, il genel ve belediye meclis üyeleri, askeri erkan, gaziler ve yakınları, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

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