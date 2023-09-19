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        Bilecik'te gölette ceset bulundu

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Esere Göleti'nde bir erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 16:36 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:36
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        Bilecik'te gölette ceset bulundu
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Esere Göleti'nde bir erkek cesedi bulundu.

        Esere Göleti'ne balık avlamak için giden S.K. kenarda hareketsiz yatan birini gördü.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma ekipleri, cesedin Mehmet O'ya ait olduğunu tespit etti.

        Mehmet O'nun cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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