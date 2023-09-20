Pazaryeri'nde arazide çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan arazi yangınında 40 dekar alan zarar gördü.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan arazi yangınında 40 dekar alan zarar gördü.
Küçükelmalı ve Gümüşdere köyleri arasında Elmalık mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın Küçükelmalı Tabiat Parkına ulaşmadan 2 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.