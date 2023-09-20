19 Eylül Gaziler Günü'nde "Cepheden Mektuplar" adlı oyunu sergilendi 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Bozüyük Kent Konseyi ile Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği işbirliğinde program düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Bozüyük Kent Konseyi ile Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği işbirliğinde program düzenlendi.

Dernek Başkanı İsmail Topal, Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, 19 Eylül'ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM tarafından 'Gazi' olarak taçlandığı gün olduğunu söyledi.

19 Eylül'ün aynı zamanda derneğin 5. kuruluş yıl dönümü olduğunu ifade eden Topal, "19 Eylül Gaziler Günü, bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı gündür. 19 Eylül savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakâr ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür." dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ve duaların yapılmasının ardından Bozüyük Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ümit Kök "Vatan Uğruna" adlı şiiri okudu. Eskişehir Bilecikliler Derneği (ESBİLDER) tarafından Zeybek oyunu gösterisinin ardından Turan Kadınları "Cepheden Mektuplar" adlı tiyatro oyununu sergiledi.

Programa, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.