Bilecik'te seyir halindeki otomobil alev aldı
Bilecik'te seyir halinde yanmaya başlayan araç kısa sürede söndürüldü.
Bilecik'te seyir halinde yanmaya başlayan araç kısa sürede söndürüldü.
Alınan bilgilere göre; Bilecik Merkez Üniversite istikametinden kent merkezine seyir halindeki A.D. yönetimindeki 41 ANY 198 plakalı otomobil Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında geçince aracın motor kısmından dumanlar çıktığı fark etti.
Aracını durduran sürücü itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Öte yandan araçta maddi hasar meydana geldi.