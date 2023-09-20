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        94 yaşındaki Rabia teyze memleketinde kendini buluyor

        Yaz aylarında Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Rabia Tuzsuzlar, çevre köylerin en yaşlı bireyi olarak biliniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 14:25 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:25
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        94 yaşındaki Rabia teyze memleketinde kendini buluyor
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        Yaz aylarında Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Rabia Tuzsuzlar, çevre köylerin en yaşlı bireyi olarak biliniyor.

        İlçeye bağlı Kovalıca köyünde kızı ile yaşayan 94 yaşındaki Tuzsuzlar'ın 3 çocuğu, 14 torunu, 6 torununun çocuğu bulunuyor. Tuzsuzlar, yaşı dolayısıyla ailesinin yanı sıra çevre köylerinde en yaşlısı olarak tanınıyor. Yaşlılık nedeniyle birçok ameliyat olan Tuzsuzlar, yaşının da ilerlemesiyle hayatını yatağa bağımlı sürdürüyor.

        2000 yılında eşini kaybettikten sonra çocuklarının en küçüğü 74 yaşındaki kızı Habibe Demirci'nin yanında kalan ve bakımını yapan Tuzsuzlar, genç iken köyün en çok çalışan kadını olarak örnek gösterilmiş.

        Tuzsuzlar, AA muhabirine, 3 çocuğunun ve 12 torununun olduğunu anlatarak, torunlarının Almanya'da ve Bursa'da yaşadıklarını söyledi.

        Kovalıca köyüne komşu köy olan Kandilli köyünden gelin olarak geldiğini anlatan Tuzsuzlar, "Gençliğimde çok çalıştım. Yapmadığım iş kalmadı, kendi küçükbaş hayvanlarımız vardı otlatırdım, pancar çabası yaptım ve sökerdim, ayçiçeği biçtim, hayvanlarla çit sürdüm. Şimdi bu halimi görenler, sen nasıldın ne oldu sana diyorlar. O kadar çalışmamın acıları yeni çıkıyor. Çok çalıştım." dedi.

        - "Köye gelince çok mutlu oluyor"

        Kızı Hasibe Demirci de yaşlılığa bağlı olarak eli ve ayağının tutmadığını, yatalak olarak yaşamını sürdürdüğünü anlattı.

        Son 1 yıla kadar kendi ihtiyaçlarını kendisinin gördüğünü ancak zamanla göremez hale geldiğini dile getiren Tuzsuzlar, "Köyü çok seviyor. Eskişehir'de de kalıyoruz, orada evde hiç konuşmaz ama buraya gelince geçmişi anlatmaya başlıyor, Burada yemek de yiyor. Köye gelince neşesi yerine geliyor, çok mutlu oluyor. Camdan dışarı bakıyor, Eskişehir'de binalar olunca bir yere bakamıyor. Gençken tarlaya milletin önünde giderdi. Pancar, mısır kazardı." diye konuştu.

        Köy Muhtarı İsabali Yılmaz da 60 haneli köyün geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığını aktararak, "Köyümüzün ve çevre köylerin en yaşlısı Rabia teyzemiz. Allah başımızdan eksik etmesin, ziyaret ettiğimizde bize bol bol dua ediyor. Bize gençliğinde neler yaptığını, nasıl çalıştığını hep anlatır." ifadesinde bulundu.

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