Bilecik Valisi Aygöl'den Bozüyük ilçesine ziyaret

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemede bulundu.

Vali Aygöl, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret ederek, kent ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Halk Eğitim Merkezi'nde muhtarla bir araya gelerek, istek ve sorunlarını dinleyen Aygöl, “Memleketimiz için yapılan istekleri titizlikle takip edeceğiz.” dedi.

Daha sonra Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinin ardından ilçede yatırımları devam eden ve tamamlanan Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi, Spor Salonu ile Yatılı Bölge Hafızlık Kız Kur'an Kursunu ve Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu'nda incelemede bulundu.