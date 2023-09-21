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        "Türkiye Yüzyılı Bilecik Aile Çalıştayı" düzenlendi

        Bilecik Valiliği, Şeyh Edebali Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bayıköy Belde Belediyesi işbirliğinde "Türkiye Yüzyılı Bilecik Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 15:13 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:13
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        "Türkiye Yüzyılı Bilecik Aile Çalıştayı" düzenlendi
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        Bilecik Valiliği, Şeyh Edebali Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bayıköy Belde Belediyesi işbirliğinde "Türkiye Yüzyılı Bilecik Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphane Salonu'nda düzenlenen çalıştay'da, ailenin çok farklı mekanizma ve olgu olduğunun altını çizerek, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü görevi yaptığı dönemlerde boşanma oranlarının yüksek olduğunu gördüğünü ifade etti.

        Aygöl, "Büyük ailede, anneanneler, dedeler, teyzeler, halalar, amcalar ve dayılar vardır. Bunların hepsi aileyi ayakta tutan değerlerdir. Bunlar birileri destek olur, birileri bir şeyler öğretmiş olur, böylece güçlü bir aile olmuş olur. Anne ve balalık çok farklı. Çalıştay sonunda aile kavramının gülü bir şekilde yorumlanması gerektiğine inanıyorum." dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da aile, insanın sığınağı, kendini en güvende hissettiği önemli bir yapı olduğunu belirterek, yapının içinde ise çocukların ve gençlerin bulunduğunu ifade etti.

        Ailenin, ruhu koruyan kalkan gibi olduğunu dile getiren Türkoğlu, "Hiç kimsenin yanımızda olmadığı durumlarda dahi ailemiz hep yanımızdadır. Aile bir ağaçtır. Bu ağacın bir dalının incinmesi ise tüm aile fertlerini üzer. Bu nedenle bu ağaca çok iyi bakmalı ve yeşerip meyve vermesi için elimizden geleni yapmalıyız. Ülkemizdeki sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın arttırılması yönündedir. Nitekim üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin derlendiği 'Aile Çalıştayları' ile ülkemiz aile odaklı sosyal politikalar noktasında daha ileri bir seviyeye ulaşacaktır."

        Çalıştay'a, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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