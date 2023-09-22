Bilecik'teki Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi'nde 1 yılda 500 bin kişi konakladı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde turizm bölgesinde yer alan belediyeye ait Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi son 1 yılda 500 bin kişiyi ağırladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde turizm bölgesinde yer alan belediyeye ait Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi son 1 yılda 500 bin kişiyi ağırladı.

İstanbul-Antalya kara yolunda Osmaneli'ne 8 kilometre uzaklıkta yer alan tesiste, suları "deri hastalıkları ile mide, safra kesesi, böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde iyi geldiği" belirtilen 4 çeşme bulunuyor.

Belediye tarafından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteğiyle Sakarya Nehri'nin kıyısında oluşturulan işletmenin yanı sıra hamam, yüzme ve çamur havuzları yapılarak bölgenin fizik tedavi merkezi haline getirilmesi planlanıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, bölgede BEBKA, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin destekleriyle güzel bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Özellikle suların analizlerin yapılması, faydalarının belirlenmesi, sağlık turizmine kazandırılması konusunda Prof. Dr. Söylet'in çok büyük emeklerinin olduğunu belirten Şahin, "Bu anlamda da tesisimiz onun ismini taşıyor. O günden bugüne büyük yol katettik. Şu anda 100 yatak kapasitesine ulaştık." dedi.

Şahin, bölgenin yurt içinde tanınır hale geldiğini, son 1 yılda 500 bini konaklama olmak üzere 1,5 milyon kişinin tesisten yararlandığını ifade etti.

Kar amacı gütmeyen, sosyal bir hizmet sunduklarını anlatan Şahin, "Burada şifa gören vatandaşlarımızın hayır dualarını alıyoruz. Talep her geçen gün artıyor. Artık otopark sorunu oluşmaya başladı. Otopark ve otel konusunda yeni yatırımlar yapıyoruz." diye konuştu.