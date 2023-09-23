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        CHP Bilecik İl Başkanlığına Ali Özdemir seçildi

        Bilecik'te, CHP'nin 38. Olağan İl Kongresi'nde, partinin il başkanlığı görevine Ali Özdemir getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 19:19 Güncelleme: 23.09.2023 - 19:22
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        CHP Bilecik İl Başkanlığına Ali Özdemir seçildi
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        Bilecik'te, CHP'nin 38. Olağan İl Kongresi'nde, partinin il başkanlığı görevine Ali Özdemir getirildi.

        Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde divan başkanlığını Parti Meclis Üyesi ve Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent'in yaptığı kongrede, mevcut İl Başkanı Metin Yaşar aday olmadı. Berna Pamukçu, Ali Özdemir ve Recep Dindar başkanlık için yarıştı.

        191 delegeden 175'inin oy kullandığı kongrede, 88 oy alan Ali Özdemir il başkanı oldu. Recep Dindar 58, Berna Pamukçu ise 29 oy aldı.

        Ali Özdemir, kongrede yaptığı konuşmada, örgütün üzerinde hiçbir gücün olmaması gerektiğini söyledi.

        Örgütlü toplumların ortak akılla karar verdiğini, özgürlük haklarını elde ettiklerini belirten Özdemir, "Tüzük, CHP'nin anayasasıdır. Lütfen artık birleşelim, bütünleşelim. Artık dönüşüm zamanı. CHP'nin dönüşüm zamanı bundan sonra bambaşka bir CHP göreceksiniz, ortak karar alan bir CHP olacak, söz veriyorum. Örgütler kenetlenecek, kucaklaşacak." diye konuştu.

        Kongreye, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı.

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