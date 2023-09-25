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        Bilecik'te karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı, 1 yaralı

        Bilecik'te otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 09:27 Güncelleme: 25.09.2023 - 09:27
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        Bilecik'te karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı, 1 yaralı
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        Bilecik'te otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez Atatürk Bulvarı üzerinden İstasyon istikametine seyir halindeki Hanifi Ö. yönetimindeki 34 AG 010 plakalı otomobil eski otogar mevkisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 31 yaşındaki Dilan U.'ya çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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