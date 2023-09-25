Bilecik'te karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı, 1 yaralı
Bilecik'te otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Bilecik'te otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez Atatürk Bulvarı üzerinden İstasyon istikametine seyir halindeki Hanifi Ö. yönetimindeki 34 AG 010 plakalı otomobil eski otogar mevkisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 31 yaşındaki Dilan U.'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.