Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde küflü ekmek dağıtıldığı iddiası
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara dağıtılan ekmeğin küflü çıkması nedeniyle soruşturma başlatıldı
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara dağıtılan ekmeğin küflü çıkması nedeniyle soruşturma başlatıldı
Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastalara dağıtılan ekmeğin küflü çıktığına dair sosyal medyada ve basın yayın organlarında yer aldığı kaydedildi.
Açıklamada, yer alan haberlere ilişkin Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün talimatlarıyla inceleme başlatıldığı bildirildi.