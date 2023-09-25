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        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde küflü ekmek dağıtıldığı iddiası

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara dağıtılan ekmeğin küflü çıkması nedeniyle soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 13:15 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:15
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        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde küflü ekmek dağıtıldığı iddiası
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        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara dağıtılan ekmeğin küflü çıkması nedeniyle soruşturma başlatıldı

        Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastalara dağıtılan ekmeğin küflü çıktığına dair sosyal medyada ve basın yayın organlarında yer aldığı kaydedildi.

        Açıklamada, yer alan haberlere ilişkin Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün talimatlarıyla inceleme başlatıldığı bildirildi.

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