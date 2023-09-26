Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te hızlı tren inşaatından demir bağlantıları çalan şüpheli yakalandı

        Bilecik'te, Yüksek Hızlı Tren (YHT) tünel inşaatındaki demir bağlantılarını çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 11:44 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te hızlı tren inşaatından demir bağlantıları çalan şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te, Yüksek Hızlı Tren (YHT) tünel inşaatındaki demir bağlantılarını çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        Merkeze bağlı Kurtköy'de devam eden YHT inşaatı firmasının G-4 kaçış tünelinde, hasır demir bağlantılarını kesmek suretiyle yerinden söküldüğü ihbarını alan jandarma ekipleri, demirleri aracına yüklediği sırada M.T'yi suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınan M.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 açıklaması
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        25 yıl hapis cezası verildi! Cep telefonu silah sayıldı!
        25 yıl hapis cezası verildi! Cep telefonu silah sayıldı!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        İstanbul'da 'komşu servis' tehlikesi!
        İstanbul'da 'komşu servis' tehlikesi!
        Rus kozmonot: Türkiye uzaydan çok güzel
        Rus kozmonot: Türkiye uzaydan çok güzel
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        İstanbul'da boş alanda kimyasal madde paniği!
        İstanbul'da boş alanda kimyasal madde paniği!
        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit

        Benzer Haberler

        Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman görevine başladı
        Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman görevine başladı
        Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen görevine başladı
        Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen görevine başladı
        Bilecik ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Bilecik ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde küflü ekmek dağıtıldığı iddiası
        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde küflü ekmek dağıtıldığı iddiası
        Bilecik'te karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı, 1 yaralı
        Bilecik'te karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı, 1 yaralı
        Bilecik'te tarlada çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te tarlada çıkan yangın söndürüldü