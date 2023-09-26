Bilecik'te hızlı tren inşaatından demir bağlantıları çalan şüpheli yakalandı
Bilecik'te, Yüksek Hızlı Tren (YHT) tünel inşaatındaki demir bağlantılarını çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Bilecik'te, Yüksek Hızlı Tren (YHT) tünel inşaatındaki demir bağlantılarını çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Kurtköy'de devam eden YHT inşaatı firmasının G-4 kaçış tünelinde, hasır demir bağlantılarını kesmek suretiyle yerinden söküldüğü ihbarını alan jandarma ekipleri, demirleri aracına yüklediği sırada M.T'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan M.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.