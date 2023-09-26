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        BŞEÜ'den Azerbaycan'da şehit olan öğrenci için taziye mesajı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki kaydını dondurarak askere giden ve şehit olan öğrencileri için taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:44 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:19
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        BŞEÜ'den Azerbaycan'da şehit olan öğrenci için taziye mesajı
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki kaydını dondurarak askere giden ve şehit olan öğrencileri için taziye mesajı yayımladı.

        BŞEÜ Rektörüğünce yayımlanan mesajda, "Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sabuhi Huseynov, kardeş Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ'da Ermeni güçlerinin döşediği mayının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şehit öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

        Şehit Sabuhi Huseynov'un, üniversitedeki kaydını dondurarak askere gittiği öğrenildi.

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