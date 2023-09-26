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        Jandarma, özel güvenlik görevlilerini denetledi

        Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, bölgesindeki özel güvenlik görevlilerini denetlediği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:50 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:19
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        Jandarma, özel güvenlik görevlilerini denetledi
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        Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, bölgesindeki özel güvenlik görevlilerini denetlediği bildirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma bölgesindeki 34 iş yeri ve 352 özel güvenlik görevlisinin hem eğitime hem de denetime tabi tutulduğu kaydedildi.

        Açıklamada, yapılan denetimlerde, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik görevlilerine görevli oldukları işletmelerde meydana gelebilecek hırsızlık, kasten yaralama, saldırı ve sabotaj gibi olayların önlenmesi ve müdahale yöntemleri, zor kullanma ve yakalama yetkileri hakkında eğitim verildiği belirtildi.

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